Недетская шалость: несовершеннолетние устроили погром на кладбище

Недетская шалость: несовершеннолетние устроили погром на кладбище

На кладбище в селе Михайловка к месту захоронения мужа пришла 59-летняя местная жительница и увидела, что памятник разбит. О случившемся женщина уведомила милицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщает mvdpmr.org, помимо заявленного повреждения, следы действий вандалов были обнаружены ещё на 15 могилах, деревянных крестах и надгробных плитах. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых – двух местных мальчишек 10 лет.

Как выяснилось, дети пришли на кладбище в поисках конфет и прочих сладостей, которые люди оставляют на могилах усопших родственников. Кроме угощений они нашли и «развлечение». Сотрудники милиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Вместе с тем на их плечи ляжет возмещение материального ущерба потерпевшим.

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