Природный “апокалипсис” близко: НИП предупреждает водителей

В ближайшее время на всей территории Молдовы ожидается дождь со снегом. В данной связи Национальный инспекторат патрулирования РМ выступил с рядом рекомендаций водителям.

Автовладельцев, в частности, призывают:

Оснастить машины соответствующими шинами;

Адаптировать скорость движения согласно дорожным условиям;

Использовать по назначению системы оповещения и обогрева автотранспортного средства;

Сохранять достаточную дистанцию для того, чтобы иметь возможность вовремя остановиться;

Периодически проверять аккумулятор машины;

Водить аккуратно, уделяя внимание пешеходам, в особенности ночью.

В случае необходимости автовладельцам следует незамедлительно обращаться к ближайшему экипажу патрулирования или по номеру 112.