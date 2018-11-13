Природный “апокалипсис” близко: НИП предупреждает водителей

В ближайшее время на всей территории Молдовы ожидается дождь со снегом. В данной связи Национальный инспекторат патрулирования РМ выступил с рядом рекомендаций водителям.
Автовладельцев, в частности, призывают:
- Оснастить машины соответствующими шинами;
- Адаптировать скорость движения согласно дорожным условиям;
- Использовать по назначению системы оповещения и обогрева автотранспортного средства;
- Сохранять достаточную дистанцию для того, чтобы иметь возможность вовремя остановиться;
- Периодически проверять аккумулятор машины;
- Водить аккуратно, уделяя внимание пешеходам, в особенности ночью.
В случае необходимости автовладельцам следует незамедлительно обращаться к ближайшему экипажу патрулирования или по номеру 112.
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