Природный “апокалипсис” близко: НИП предупреждает водителей

Природный “апокалипсис” близко: НИП предупреждает водителей

В ближайшее время на всей территории Молдовы ожидается дождь со снегом. В данной связи Национальный инспекторат патрулирования РМ выступил с рядом рекомендаций водителям. 

Автовладельцев, в частности, призывают:

  • Оснастить машины соответствующими шинами;
  • Адаптировать скорость движения согласно дорожным условиям;
  • Использовать по назначению системы оповещения и обогрева автотранспортного средства;
  • Сохранять достаточную дистанцию для того, чтобы иметь возможность вовремя остановиться;
  • Периодически проверять аккумулятор машины;
  • Водить аккуратно, уделяя внимание пешеходам, в особенности ночью. 

В случае необходимости автовладельцам следует незамедлительно обращаться к ближайшему экипажу патрулирования или по номеру 112.

 

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