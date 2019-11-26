Припрятал марихуану под одеждой: на границе задержали нарушителя

Припрятал марихуану под одеждой: на границе задержали нарушителя

Сотрудники Пограничной полиции задержали жителя села Мирешты Хынчештского района после того, как при досмотре у него обнаружили вещество со специфическим запахом марихуаны.

Инцидент произошёл сегодня, при проверке на въезде транспортного средства, курсирующего по маршруту “Италия-Молдова”. Среди пассажиров был 27-летний гражданин, который числился в базе данных как нарушитель. При дальнейшей проверке в его брюках был обнаружен пакет с коричневым веществом со специфическим запахом марихуаны. Мужчина отказался что-либо комментировать.

Пограничники задокументировали инцидент, а изъятое вещество отправили на экспертизу в лабораторию. Нарушителю грозит крупный штраф.

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