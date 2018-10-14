Приплыли: В День города Кишинев украсили новогодними инсталляциями (ФОТО)

По случаю Дня города в центре столицы появились…новогодние украшения.

По всей видимости, наряжая город к празднику, муниципальные власти руководствовались принципом: “Надену все лучшее сразу” и выставили в сквере Кафедрального собора украшенные елки и Деда Мороза с оленем. Кишиневцы пришли в шок от увиденного.

– Шли на храм, а пришли на Рождество. Сначала я подумала, что мы на Центральном рынке – перед Триумфальной Аркой продают трусы, а позади нее – секонд-хэнд. А перед собором – Дед Мороз и наряженная елка. Нонсенс, – написала жительница столицы.

Руководство муниципия инцидент пока никак не прокомментировало.