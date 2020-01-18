Приостановлено движение транспорта по улице Подул Ыналт

Приостановлено движение транспорта по улице Подул Ыналт

Как сообщают в столичной примарии, муниципальные службы временно перекрыли часть улицы Подул Ыналт, в периметре улиц Отоваска-Узинелор. В этих условиях, движение транспорта было перенаправлено на прилегающие улицы.

Перекрытый участок дороги проходит возле склада, повреждённого в результате пожара, произошедшего в 2016 году. Претура сектора Чеканы обратилась к частному экономическому агенту с просьбой провести техническую экспертизу здания. До момента её завершения и оглашения результатов движение на указанном участке дороги будет ограничено.

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