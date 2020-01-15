Приоделись за чужой счёт: в Дубоссарах две несовершеннолетние попались на краже вещей (ФОТО)

Приоделись за чужой счёт: в Дубоссарах две несовершеннолетние попались на краже вещей (ФОТО)

С заявлением в милицию обратилась жительница Дубоссар. Днём 11 января из её торгового павильона, расположенного на центральном рынке города, пропали две пары женских кроссовок.

В этот же день аналогичное заявление написала ещё одна потерпевшая. У неё с прилавка были похищены два женских батника, пишет mvdpmr.org.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались две девочки 13 и 14 лет. Старшая уже состояла на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

По факту кражи проводится проверка.

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