Принуждавшие несовершеннолетних к проституции молдаване могут получить пожизненное заключение

Четверо мужчин и двое женщин, задержанные ранее за торговлю людьми и торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации, будут судимы.

Согласно материалам уголовного дела, сутенеры, пользуясь социально уязвимым положением жертв, завербовали четверых девушек, среди которых и двое несовершеннолетних (15 и 16 лет). Затем несчастных размещали в различных арендованных квартирах Кишинева, заставляя оказывать клиентам сексуальные услуги.

Из денег, полученных от клиентов, жертвам отдавали половину. Всего они получили около 35 тысяч леев.

Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение.