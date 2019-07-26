Принятие изменений в налоговую политику отложено по предложению президента

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После начатого с деловыми кругами и профсоюзами страны диалога президент страны Игорь Додон за последние дни получил множество сообщений от представителей секторов экономики по поводу инициатив социально-экономического характера, запущенных им на текущей неделе. На своей странице в соцсети глава государства с радостью констатировал, что эти инициативы встречают полную поддержку бизнеса и общественности.

– В то же время представители бизнес-ассоциаций довели до моего сведения их озабоченность по поводу некоторых мер налоговой политики, анонсированных недавно Министерством финансов в контексте сотрудничества с МВФ. Поскольку одним из приоритетов моей деятельности является поддержка деловых кругов и повышение конкурентоспособности национальной экономики, я договорился с руководством правительства и парламента о том, что данные меры не будут одобрены в ходе работы этой сессии парламента, – отметил Игорь Додон.

По словам главы государства, в ближайшие две недели правительство проведет широкие публичные консультации с представителями секторов экономики, которых затрагивает этот пакет налоговых изменений, обусловленных МВФ. Вместе с тем, Игорь Додон призвал правительство повторно обсудить с этим финансовым учреждением некоторые условия, включенные в программу.

– Как сообщалось ранее, администрация президента будет уделять особое внимание проведению публичных консультаций с заинтересованными сторонами по проектам регулирующего характера, чтобы не допустить ухудшения условий экономической деятельности. В этом же контексте проинформировал правительство и парламент, что не промульгирую ни один законопроект регулирующего характера, если по нему не было проведено предварительных консультаций с бизнес-кругами и профсоюзами, – подчеркнул он.