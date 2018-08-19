Принимающий наркотики прямо в машине мужчина задержан столичной полицией (ВИДЕО)

27-летний молодой мужчина сидел в автомобиле, припаркованном на одной из улиц в секторе Буюканы, когда привлек внимание полиции.

Увидев, что человек находится в бессознательном состоянии, сотрудники правоохранительных органов попытались привести его в чувство, однако безуспешно. При рассмотрении самой машины они заметили внутри самодельный аппарат для употребления наркотиков и два пакетика с подозрительным содержимым, пишет publika.md.

По словам полицейских, мужчина признал, что употреблял наркотики, и теперь ему грозит уголовное дело. Найденное у него вещество отправлено на экспертизу.