“Принеси кружку, а то утоплю”: мама воспитанницы столичного детсада записала, как персонал оскорбляет и бьёт детей (АУДИО)

“Принеси кружку, а то утоплю”: мама воспитанницы столичного детсада записала, как персонал оскорбляет и бьёт детей (АУДИО)

Мать девочки, которая посещает детский сад №185 на Буюканах, опубликовала в социальной сети 2 аудиозаписи, от которых у любого родителя волосы встанут дыбом. Судя по записям, дети подвергаются не только словесному, но и физическому насилию со стороны сотрудников, работающих в группе.

Мама 3-летней девочки обратилась с данной проблемой не только в полицию, но и к органам государственной власти и в международные организации.

– Я мама и, как любой родитель, чувствую своего ребёнка, как никто другой. Мой ребёнок начал посещать детский сад №185 на Буюканах, группу «Солнышко» и с этого начался наш кошмар. Первую неделю, точнее первые 3-4 дня, ребёнок с большим желанием ходил в сад, так как я её учила тому, что детский сад – это хорошо, там много детей, интересные игры и занятия. Но несмотря на наши ожидания, я обнаружила, что отвожу ребёнка в место, где детей обзывают, оскорбляют, пугают и даже бьют, и это происходит в наши дни. Мой ребёнок начинает дрожать и бояться, когда слышит про детский сад, – рассказала женщина.

В первой аудиозаписи ребёнок несколько раз попросился в туалет, но что работник группы ответила: «Иди, что ты хочешь от меня?» (напомним, группу посещают 3-летние дети, которые только учатся самостоятельности). Далее на записи происходит следующее:

– Все сели на стулья! Зевака, где твой стул? Стой, я сейчас к тебе подойду, ты этого с самого утра ищешь… быстро на стул, где твоё место? И если не будешь послушным (слышен удар) так будешь сегодня получать. Ты меня уже рассердил, ты непослушный. Стой здесь, если уйдёшь – получишь. Посмотрите, какой он непослушный!

Ребенок: (плачет) Где мама?

– Закрой рот, у меня тоже есть семья! Закрой рот! Я вам дам, баловники!

Далее слышно, что дети громко плачут, а работники говорят с ними на повышенных тонах.

– И Артём (слышен удар) должен сидеть тихо.

– Смотри на эту дубину. Что случилось?

– Что ты удивляешься (нецензурное слово), этот залез на него, больной.

– Принеси быстро кружку. Быстро (нецензурное слово) принеси мне, а то утоплю тебя!

– Что с твоей обувью? Остался только шнурок, коза! Иди сюда и подними ногу!

Во второй аудиозаписи слышно, как работники детсада обсуждают при детях их родителей.

– Это мрази!

– Если захочет покушать – хорошо, нет – пойдёт и сядет туда … на стул.

– Все недоделанные, тупые и дебилы, после неё воняет, а она ещё ищет..

– Посмотри на неё, она кушает козявки и ей … чтоб даже не видела, что она приближается ко мне.

Ребёнок начал плакать.

– Я закрою тебе рот. Закрой рот, сказала! Полетишь сейчас на ракете, если не прекратишь ныть. Бесчувственный!

– Вот это животное, которое сейчас идёт тоже говорит, что Света бьёт детей.

Управление образования муниципия Кишинев инцидент пока никак не прокомментировало.


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