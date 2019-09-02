Примэрия: Станция очистки сточных вод работает в нормальном режиме

Примэрия: Станция очистки сточных вод работает в нормальном режиме

Примэрия муниципия Кишинёв отреагировала на ситуацию в связи с неприятным запахом, который ощущается в столице уже несколько дней подряд и провела проверку на станцие очистки сточных вод.

Так, по данным пресс-службы примэрии, станция очистки сточных вод работают в нормальном режиме. Аварийное состояние или другие дефекты, которые могли бы нарушить работу станции, не были зарегистрированы.

– Технологический процесс очистки сточных вод осуществляется в соответствии с положениями технических норм эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах. К такому выводу пришла рабочая группа, состоящая из представителей «Apa-Canal Chisinau» и муниципальных советников, – сообщает примэрия.

Представители местной власти попросили руководство Муниципального центра общественного здоровья и Инспекции по охране окружающей среды взять пробы для определения источника загрязнения. Кроме этого, по данным пресс-службы примэрии, проверки будут проводиться на предприятиях, действующих вблизи очистных сооружений и в охранной зоне реки Бык.

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