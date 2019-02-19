Примэрия проводит опрос среди горожан: какую зону Чекан нужно благоустроить

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Примэрия муниципия Кишинёв просит граждан выбрать зону отдыха в секторе Чеканы, которая будет благоустроена в течение 2019 года.

Таким образом, участникам опроса предлагают выбрать два из трёх вариантов, отобранных муниципалитетом:

площадь Мария Драган с панорамным видом;

площадь на бульваре Мирча чел Бэтрын, 29;

декоративное освещение аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын.

Проголосовать можно здесь. На данный момент в опросе лидируют декоративное освещение аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын и площадь на том же бульваре. На эти проекты из муниципального бюджета было выделено 5 млн леев. Деньги будут направлены на благоустройство двух зон, которые будут выбраны в результате опроса.