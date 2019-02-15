Примэрия прокомментировала случай насилия в столичном детсаду

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Местная администрация прокомментировала случай насилия в отношении ребёнка, который произошёл в столичном детском саду №46 и получил огласку вчера.

По данным пресс-службы примэрии Кишинёва, в связи с данным инцидентом была создана рабочая группа из представителей Главного управления образования, культуры, молодёжи и спорта, а также Республиканского центра психо-педагогической помощи и Муниципального психо-социо-педагогического центра. Специалисты уже оказали помощь ребёнку, в отношении которого была проявлена агрессия, а также его родителям.

Кроме этого, местные власти в лице Муниципального психо-социо-педагогического центра готовы предоставить квалифицированную помощь по предотвращению подобных случаев в будущем. Помощь будет оказана: сотрудникам учреждений раннего образования, школ, лицеев, а также родителям детей.

Напомним, что шокирующие кадры были сделаны в столичном детском саду №46. Очевидец снял на видео, как воспитательница несколько раз ударила ребёнка, отчего тот упал. Работница детского сада прикрывается тем, что вот уже неделю она пребывает в стрессовом состоянии.