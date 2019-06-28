Примэрия планирует провести экспертизу после того, как упавшая ветка насмерть придавила человека

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Примэрия муниципия Кишинёв поручила провести независимую экспертизу после того, как упавшая ветка тополя насмерть придавила жителя столицы.

Напомним, что трагедия произошла несколько дней назад на улице Н. Димо столичного сектора Рышкановка. Ветка упала на мужчину, в результате чего он получил множественные травмы. Пострадавший скончался в больнице.

По словам представителей МП «Ассоциация зелёных насаждений», тополь не сухой, а запросов о вмешательстве по этому адресу не было зарегистрировано ранее. Таким образом, в результате экспертизы, проведённой специалистами профильных учреждений, будет установлена точная причина происшествия.