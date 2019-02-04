Примэрия отложила работы на улице Тигина: дорожное движение не перекрыто

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщила, что на участке дороги на улице Тигина, в периметре ул. 31 августа и бул. Штефана чел Маре, не было перекрыто дорожное движение, как это планировалось ранее.

Согласно полученным данным, дорожное движение проводится в обычном режиме, а работы, которые ранее были запланированы с 4 февраля до 31 марта, были отложены из-за неблагоприятных погодных условий. Таким образом, общественные транспорт будет курировать сегодня по обычному графику.

По этой же причине были отложены и работы по установке инженерных сетей на улице 31 августа, в периметре улиц Измаил и Лев Толстой. Позже примэрия объявит новую дату, когда будут проводиться данные работы и будет перекрыто дорожное движение.