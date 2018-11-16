Примэрия организует приют для бездомных на период холодов

Примэрия организует приют для бездомных на период холодов

Столичная примэрия сообщает, что с 1 ноября по 31 марта лица, не имеющие определённого места жительства, могут переночевать и получить горячее питание в центре временного размещения по улице Халтей, 2.

Местные власти призывают нуждающихся граждан обращаться к социальным работникам центра и по следующим телефонам: 022-354-038 или 022-354-039.

В то же время мэрия просит помощи у граждан города. Каждый может позвонить по номеру 112 и помочь определить нуждающегося бездомного в центр размещения.

Центр размещения и ориентации для лиц без места жительства является муниципальным бюджетным учреждением, которое предоставляет бесплатную временную помощь бездомным людям. Центр может принять до 100 человек. В настоящее время учреждение ежедневно посещают около 30 человек.

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