Примэрия обвинена в саботировании решения проблем Кишинева

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Муниципальный советник Партии социалистов Никита Цуркан поднял на пресс-конференции 11 апреля ряд важнейших для города вопросов, решение которых саботируется исполнительной властью Кишинева. Речь, в частности, идет о системе м-тендеров, госзакупках, общественном транспорте и других каждодневных заботах горожан.

В частности, советник напомнил о скандале, который разразился в столице после того, как родители обнаружили в закупках продуктов питания для столичных детских садов груши из Голландии по цене 36 леев за килограмм.

– Это происходит тогда, когда местные производители жалуются, что не могут продать свой урожай фруктов. Но зачем покупать у молдавских производителей, когда есть голландские груши и на них можно заработать? – возмутился Никита Цуркан.

Он отметил, что виновную в заключении скандального контракта чиновницу уволили. Однако причина не в ней, а в том, что Муниципальный совет, за исключением фракции социалистов, проголосовал за отмену системы госзакупок М-тендер. Два года назад эта система была принята советом по инициативе фракции ПСРМ, и первые же месяцы показали, что таким образом можно экономить порядка 60-70% на этих расходах бюджета, отметил советник. Тем не менее, система была отменена под надуманным предлогом. Если бы она работала, то скандала с голландскими грушами не произошло бы, подчеркнул социалист, который рассказал также и о других злободневных проблемах муниципия.