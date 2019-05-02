Примэрия обнародовала список адресов для парковки частного транспорта на Радоницу у кладбища “Дойна”

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Примэрия муниципия Кишинев информирует, что были определены места для парковки частного транспорта в родительские дни, 5 и 6 мая, на территории, прилегающей к кладбищу Святого Лазаря.

Речь идет о парковочных местах по следующим адресам:

Кукорилор, 41 – 300 мест;

Дойна, 201 – 450 мест;

Кукорилор, 58 – 200 мест;

Соколень, 31 – 500 мест;

Соколень, 41 – 500 мест.

Стоит отметить, что на Радоницу движение транспорта, за исключением общественного, по улице Дойна, на участке между улицей Соколень и главным входом на кладбище “Дойна”, будет приостановлено.