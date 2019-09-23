Примэрия обнародовала программу культурных мероприятий ко Дню города

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Примэрия муниципия Кишинёв обнародовала программу праздничных мероприятий, которые будут организованы в День города.

Так, утром 14 октября в центре столицы состоится возложение цветов к памятнику Штефану Великому, а в Христорождественском кафедральном соборе будет проведена служба. В сквере собора откроются выставки, в том числе табло длиной 286 метров, передаёт moldpres.md.

Официальное открытие праздника состоится на площади Великого национального собрания, а на центральной улице столицы будут оборудованы сцены для выступления артистов и проведения художественных программ. На Аллее Классиков в центральном парке будет открыт бюст Думитру Матковски. В Органном зале состоится вручение почетных муниципальных премий.

В День города также состоятся спортивные соревнования, а вечером пройдет праздничный концерт и фейерверк, пишет источник.