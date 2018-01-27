Примэрия обнародовала крайний срок приватизации жилья

У тех, кто не приватизирует своё жильё до 31 мая 2021 года, больше не будет возможности сделать этого, сообщает портал realitatea.md со ссылкой на примэрию города Кишинев.

По истечении этого срока неприватизированные квартиры перейдут в собственность местных властей и получат статус социального жилья. Истинные владельцы таких квартир будут вынуждены заключать договор с примэрией об аренде жилья сроком на пять лет.

Кроме этого, городские власти предупреждают, что граждане, которые в настоящий момент включены в список на получение социального жилья, обязаны, согласно закону о жилье, обновить данные и предоставить новую заявку в претуру своего сектора.

Примэрия города намерена представить на публичных слушаниях проект правил функционирования консультативной комиссии по жилищным вопросам. В случае утверждения этого регламента, все запросы граждан на получение и улучшение жилья будут рассматриваться ею.

В этом году городские власти планируют приобрести социальные квартиры на сумму 10 млн. леев. В случае если Муниципальный совет Кишинева одобрит это решение, администрация примэрии объявит тендер на этот счет.