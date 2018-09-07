Примэрия обещает, социалисты – делают: Иона Чебана поблагодарили за быстрое решение проблемы на Ботанике (ФОТО)

Примэрия обещает, социалисты – делают: Иона Чебана поблагодарили за быстрое решение проблемы на Ботанике (ФОТО)

Речь о провале грунта на дороге на бульваре Траян, случившемся несколько недель назад.

Местный житель Вячеслав Площанский сразу после случившегося обратился в претуру сектора Ботаника, а затем и непосредственно в примэрию Кишинева с просьбой устранить провал, однако, по его словам, на протяжении всех этих недель его “кормили завтраками”, а проблема так и не решалась.

В отчаянии Вячеслав обратился к руководителю фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Иону Чебану, который пообещал провести ремонт в кратчайшие сроки.

– Провал грунта на Траян 11, устранен! Благодарю Иона Чебан, за быстрое и качественное решение данной проблемы! – в восторге написал житель столицы.

Стоит отметить, что на данный момент в Кишиневе по инициативе фракции социалистов проводится множество работ по благоустройству столицы: устанавливаются детские и спортивные площадки, новые скамейки, а также проводится благоустройство и освещение многих дворов.

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