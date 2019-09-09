Примэрия Кишинева: Фонтан у парка «Долина роз» работает исправно!

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Примэрия муниципия Кишинёв опровергает появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о том, что «поющий фонтан», недавно открытый у парка «Долина роз» в секторе Ботаника, не работает.

– Отмечаем, что фонтан функционирует. Дефекты и неисправности установки не были засвидетельствованы с момента её открытия (25 августа), – сообщает пресс-служба ведомства.

Примэрия напоминает, что фонтан работает ежедневно по 30 минут согласно установленному графику. Так, люди могут гулять среди водных струй в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. А с 20.20 до 21.00 появляется музыка и декоративное освещение.

Напомним, что с инициативой возрождения объекта выступила фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва. Стоимость проекта составила 5,6 млн леев.