Примэрия не торопится объявлять об окончании отопительного сезона в Кишиневе

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Примэрия муниципия Кишинев информирует, что граждане, которые живут в жилых домах и говорят, что в них слишком жарко, могут запросить снизить температуру поставляемого тепла или вовсе отключить его, обратившись к управдому. Обращение должно быть поддержано большинством жильцов той или иной многоэтажки.

Согласно пресс-релизу ведомства, распоряжение о завершении отопительного сезона будет подписано позднее, когда это позволят погодные условия, исходя из положений действующего законодательства. В то же время медицинские и социальные учреждения, а также образовательные, пока остаются подключенными к отоплению, учитывая то, что ночью температура воздуха остается низкой.