Примэрия Кишинёва: За порчу заборов и зданий в столице будут штрафовать или сажать в тюрьму

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Примэрия муниципия Кишинёв призывает жителей и гостей столицы соблюдать закон, а также не разрушать и не портить стены общественных зданий, чтобы сохранить красоту города.

Примэрия Кишинёва отмечает, что тем, кто будет продолжать портить общественные места столицы, писать на заборах, на фасадах зданий, находящихся в государственной или частной собственности, на исторических памятниках или памятниках архитектуры, используя краску, спреи и другие виды средств, которые пачкают или приводят к повреждениям имущества, грозят штрафы, предусмотренные в Уголовном кодексе РМ. Кроме этого, примэрия призывает граждан, которые становятся свидетелями порчи городского имущества, звонить в Службу 112.

Стоит отметить, что согласно УК РМ, вандализм наказывается штрафом в размере от 27 500 до 42 500 леев, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишением свободы на срок до 1 года.