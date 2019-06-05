Примэрия Кишинёва утвердила план действий по защите населения от воздействия жары

Примэрия Кишинёва утвердила план действий по защите населения от воздействия жары

Муниципальные власти утвердили план по защите населения от воздействия высокой температуры воздуха в летний сезон 2019 года.

Так, в соответствии с положением «О комплексных мерах по минимизации влияния жары на здоровье населения муниципия Кишинёв» были определены полномочия органов, как структурных подразделений, так и муниципальных предприятий, таких как: АО «Apă – Canal Chișinău», МП «Asociația de gospodărire a spațiilor verzi», а также агропродовольственные рынки, с целью инициирования оперативных мер вмешательства. Таким образом, в официальном сообщении ведомства указывается, что муниципальные подразделения обеспечат:

  • мониторинг условий хранения продуктов на продовольственных рынках;
  • соблюдение режима деятельности летних лагерей для детей, то есть санитарно-эпидемиологических условий;
  • санитарное состояние водоемов, пляжей и питьевой воды из централизованных источников;
  • подготовку кадров в сфере обслуживания населения для деятельности во время жаркой погоды.

Кроме этого, муниципальные власти обеспечат бесперебойную работу кишиневских артезианских колодцев, размещение цистерн с водой в парках столицы, а также установку мобильных коммерческих пунктов для продажи прохладительных напитков и мороженого и организацию медицинских пунктов. Кроме этого, власти намерены обеспечить работу продовольственных рынков в условиях жары.

Жителям столицы рекомендуется:

  • употреблять по 2 литра воды в день, избегать употребления алкоголя и газированных сладких напитков;
  • употреблять свежие фрукты и овощи;
  • избегать физических нагрузок в полдень;
  • носить одежду светлых тонов, из натуральных волокон;
  • избегать купания в бассейнах со стоячей водой.
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