Примэрия Кишинёва утвердила план действий по защите населения от воздействия жары

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Муниципальные власти утвердили план по защите населения от воздействия высокой температуры воздуха в летний сезон 2019 года.

Так, в соответствии с положением «О комплексных мерах по минимизации влияния жары на здоровье населения муниципия Кишинёв» были определены полномочия органов, как структурных подразделений, так и муниципальных предприятий, таких как: АО «Apă – Canal Chișinău», МП «Asociația de gospodărire a spațiilor verzi», а также агропродовольственные рынки, с целью инициирования оперативных мер вмешательства. Таким образом, в официальном сообщении ведомства указывается, что муниципальные подразделения обеспечат:

мониторинг условий хранения продуктов на продовольственных рынках;

соблюдение режима деятельности летних лагерей для детей, то есть санитарно-эпидемиологических условий;

санитарное состояние водоемов, пляжей и питьевой воды из централизованных источников;

подготовку кадров в сфере обслуживания населения для деятельности во время жаркой погоды.

Кроме этого, муниципальные власти обеспечат бесперебойную работу кишиневских артезианских колодцев, размещение цистерн с водой в парках столицы, а также установку мобильных коммерческих пунктов для продажи прохладительных напитков и мороженого и организацию медицинских пунктов. Кроме этого, власти намерены обеспечить работу продовольственных рынков в условиях жары.

Жителям столицы рекомендуется:

употреблять по 2 литра воды в день, избегать употребления алкоголя и газированных сладких напитков;

употреблять свежие фрукты и овощи;

избегать физических нагрузок в полдень;

носить одежду светлых тонов, из натуральных волокон;

избегать купания в бассейнах со стоячей водой.