Примэрия Кишинёва утвердила план действий по защите населения от воздействия жары

Муниципальные власти утвердили план по защите населения от воздействия высокой температуры воздуха в летний сезон 2019 года.
Так, в соответствии с положением «О комплексных мерах по минимизации влияния жары на здоровье населения муниципия Кишинёв» были определены полномочия органов, как структурных подразделений, так и муниципальных предприятий, таких как: АО «Apă – Canal Chișinău», МП «Asociația de gospodărire a spațiilor verzi», а также агропродовольственные рынки, с целью инициирования оперативных мер вмешательства. Таким образом, в официальном сообщении ведомства указывается, что муниципальные подразделения обеспечат:
- мониторинг условий хранения продуктов на продовольственных рынках;
- соблюдение режима деятельности летних лагерей для детей, то есть санитарно-эпидемиологических условий;
- санитарное состояние водоемов, пляжей и питьевой воды из централизованных источников;
- подготовку кадров в сфере обслуживания населения для деятельности во время жаркой погоды.
Кроме этого, муниципальные власти обеспечат бесперебойную работу кишиневских артезианских колодцев, размещение цистерн с водой в парках столицы, а также установку мобильных коммерческих пунктов для продажи прохладительных напитков и мороженого и организацию медицинских пунктов. Кроме этого, власти намерены обеспечить работу продовольственных рынков в условиях жары.
Жителям столицы рекомендуется:
- употреблять по 2 литра воды в день, избегать употребления алкоголя и газированных сладких напитков;
- употреблять свежие фрукты и овощи;
- избегать физических нагрузок в полдень;
- носить одежду светлых тонов, из натуральных волокон;
- избегать купания в бассейнах со стоячей водой.