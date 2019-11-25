Примария Кишинёва намерена построить в столице первый стадион для пляжного футбола

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Примария Кишинёва в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола намерена в ближайшем будущем построить в столице стадион для пляжного футбола. Это будет пилотным проектом для Республики Молдова.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар муниципия Кишинёв Ион Чебан, который накануне принял участие в гала-концерте Молдавской федерации футбола. В рамках этого мероприятия были награждены лауреаты 2019 года. Чебан пожелал им успехов, много матчей и хороших результатов.

– Я считаю, что в молдавский футбол нужно инвестировать так же, как и в другие виды спорта, эта область должна стать конкурентоспособной. У нас есть тренеры и молодые спортсмены, которые могут соответствовать требованиям, – написал Ион Чебан

Кроме этого, в рамках мероприятия примар муниципия Кишинёв обсудил с представителями Молдавской федерацией футбола другие важные проекты, касающиеся спортивной инфраструктуры.