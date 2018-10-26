Примэрия Кишинева вновь затягивает принятие муниципального бюджета

Сегодня, 26 октября, по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева должны были состояться слушания по проекту бюджета муниципия на 2019 год.

Примечательно, что мероприятие должно было пройти еще 10 октября, однако было перенесено на сегодня по просьбе примэрии из-за того, что ведомство не успевало подготовить документ. Однако даже несмотря на это, проект бюджета представили советникам прямо накануне слушаний, а не за 3 дня до них, как это предусматривает регламент. Данный факт возмутил муниципального советника Партии социалистов Петра Бурдужу, который призвал муниципальные власти серьезнее относится к своей работе, от которой зависит развитие муниципия Кишинев.

– Надо понимать, что мы обсуждаем самый важный документ для муниципия – бюджет на 2019 год. Тот документ, что прислали вечером, – это просто копия проекта бюджета на 2018 год. В проекте на 2019 год нет динамики, – отметил социалист.

В данной связи Бурдужа назвал недопустимым проведение данных слушаний “для галочки” и призвал примэрию детально проработать документ.

– Если кого-то не устраивает, что слушания проводит фракция ПСРМ, пусть их организует любой другой, и мы придем на них и будем обсуждать проект бюджета. Но работать нужно, чтобы можно было своевременно принять бюджет на следующий год, – добавил социалист.

Стоит напомнить, что проект бюджета на 2018 год был принят МСК в декабре 2017 года. Тогда впервые за последние годы документ был утвержден своевременно.