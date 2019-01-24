Примэрия Кишинева призвала водителей убрать свои машины с ряда улиц (СПИСОК)

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Дорожное движение на улицах столицы осуществляется в условиях зимы, а общественный транспорт обслуживает все существующие маршруты.

Как сообщает пресс-служба примэрии, по просьбе местной публичной власти патрульные инспекторы разруливают движение на главных улицах столицы, а также устанавливают местонахождение и эвакуируют автомобили, большегрузы и автобусы, которые стоят на обочинах дорог в неположенных местах. В частности, ряд автотранспортных средств уже эвакуировали сегодня днем с Московского проспекта и бульвара Мирча чел Батрын, что позволило водителям беспрепятственно осуществлять движение по данным улицам.

В данной связи местные публичные власти просят автовладельцев убрать машины, припаркованные на обочинах дорог, а также на тротуарах по следующим улицам: Штефан чел Маре, Московский проспект, Ион Крянгэ, Каля Ешилор, Мирча чел Батрын и Каля Орхеюлуй для того, чтобы снегоочистительная техника могла осуществлять свою работу.

В случае возникших затруднительных ситуаций граждан призывают обращаться в Центральную муниципальную диспетчерскую по номерам: (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.