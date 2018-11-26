Примэрия Кишинева переходит на новый график работы

Примэрия Кишинева переходит на новый график работы

С сегодняшнего дня примэрия муниципия работает согласно новому графику – с 08.30 до 17.30 с обеденным перерывом с 12.30 до 13.30. Заявление было сделано врио примара Кишинева в рамках сегодняшнего оперативного заседания. 

Решение направлено на разгрузку дорожного потока в часы пик, а также на избежание большого скопления людей в общественном транспорте. Изменение режима рабочего времени предусмотрено в Коллективном трудовом соглашении аппарата мэрии, а документ был согласован с сотрудниками учреждения и одобрен Государственной инспекцией труда, говорится в сообщении для прессы ведомства.

В ходе оперативного совещания врио примара столицы также попросил руководителей подразделений, главных управлений мунсовета Кишинэу и преторов пересмотреть внутренние правила для изменения графика работы.

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