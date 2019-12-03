Примэрия и минздрав создадут рабочую группу для совместного решения проблем в сфере здравоохранения

Примэрия и минздрав создадут рабочую группу для совместного решения проблем в сфере здравоохранения

К выводу о необходимости таких действий примар Кишинёва Ион Чебан пришёл после вчерашней встречи с министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну. Стороны обсудили ряд аспектов работы, а также обозначили приоритеты на ближайшее время.

По словам Чебана, для начала специалисты разработают дорожную карту и будут регулярно встречаться для улучшения работы в этой области.

Мы обсудили несколько важных тем в таких областях, как здравоохранение и социальная защита, план действий для людей с особыми потребностями, предоставление качественных медицинских услуг, государственное партнерство в области здравоохранения. Чтобы жизнь наших граждан была достойной, необходимо обеспечить им качественные социальную помощь и медицинское обслуживание, – уточнил примар.

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