Примэрия грозит эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, мешающие очистке дороги

Примэрия грозит эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, мешающие очистке дороги

Владельцев автомобилей призвали парковаться так, чтобы не мешать спецтехнике, задействованной в очистке дороги от снега. В противном случае последует эвакуация.

Такое объявление было опубликовано сегодня в социальной сети на странице претуры сектора Рышкановка.

– Паркуйтесь правильно, не блокируйте зону, где проходят работы по очистке дорог от снега. Ваш автомобиль, припаркованный по воле судьбы, могут эвакуировать,  – говорится в сообщении.

Напомним, что синоптики объявили жёлтый код в связи со снегопадом, обрушившимся на Молдову. На данный момент на 7 национальных трассах образовалась гололедица. НИП призывает водителей быть осторожными.

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