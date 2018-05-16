Пример, достойный подражания: жительница Тирасполя вернула найденные деньги хозяйке

Паспорт, карточки для пополнения счёта мобильного телефона и крупная сумма денег почти сутки пролежали недалеко от урны возле железнодорожного вокзала в Тирасполе.

– Мы бригадой пошли сюда убирать. Когда я подметала, увидела женскую сумку. Она валялась на траве. Я её открыла. Там внутри были пакет, деньги и документы, – рассказала сотрудница городского Спецавтохозяйства Анна Откалюк.

Без раздумий Анна отнесла находку на Пост миграционного контроля. Сотрудники милиции произвели пересчёт денежных средств, находившихся в сумочке. В ней оказалось три тысячи евро и сто долларов США.

– Примерно в 11.40 к нам обратилась сотрудница Спецавтохозяйства, сказала, что она нашла женскую сумочку. Мы выяснили адрес и телефон хозяйки сумочки, связались с ней и вернули денежные средства и паспорт данной гражданке, – отметил старший инспектор ПМК Роман Брекун.

Анна Твердохлебова, хозяйка находки, рассказала, что днём ранее возвращалась домой от сына, у которого гостила в Греции. Была уставшая и, видимо, по неосторожности, сумочку выронила.

– Я уже, когда приехала домой, обнаружила, что сумочки нет. Расстроилась, плакала, позвонила сыну в Грецию. Найти даже и не надеялась. Я очень благодарна этой женщине, и вам всем спасибо большое! – рассказала она.