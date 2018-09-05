Применение не по назначению флага Молдовы возмутило пользователей соцсети (ФОТО)

Применение не по назначению флага Молдовы возмутило пользователей соцсети (ФОТО)

Очевидец запечатлел унизительное для государственного символа применение.

На фото видно, что женщины погрузили в флаг Молдовы мусор. Пр этом видно, что флаг используется по такому назначению уже давно: он грязный и изорванный.

Согласно Кодексу о правонарушениях РМ, “умышленное нарушение порядка использования государственных символов (герба, флага, гимна) Республики Молдова или другого государства влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 24 условных единиц, на должностных лиц в размере от 21 до 45 условных единиц и на юридических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц”.

В Уголовном кодексе РМ также имеется статья. Так, если окажется, что налицо профанация государственных символов, виновный может быть наказан штрафом в размере до 850 условных единиц (42 500 леев) или общественными работами в течение от 100 до 200 часов.

Фото: Facebook/Cristian Saulea

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