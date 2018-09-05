Применение не по назначению флага Молдовы возмутило пользователей соцсети (ФОТО)

Очевидец запечатлел унизительное для государственного символа применение.

На фото видно, что женщины погрузили в флаг Молдовы мусор. Пр этом видно, что флаг используется по такому назначению уже давно: он грязный и изорванный.

Согласно Кодексу о правонарушениях РМ, “умышленное нарушение порядка использования государственных символов (герба, флага, гимна) Республики Молдова или другого государства влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 12 до 24 условных единиц, на должностных лиц в размере от 21 до 45 условных единиц и на юридических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц”.

В Уголовном кодексе РМ также имеется статья. Так, если окажется, что налицо профанация государственных символов, виновный может быть наказан штрафом в размере до 850 условных единиц (42 500 леев) или общественными работами в течение от 100 до 200 часов.

Фото: Facebook/Cristian Saulea