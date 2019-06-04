“Примем осознанное решение”: президент о возможных вариантах дальнейшего развития событий (ВИДЕО)

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На сегодняшний день остается несколько потенциально возможных вариантов дальнейшего развития событий. Их в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” прокомментировал президент Игорь Додон.

Коалиция с “АКУМ”

Сегодня руководство Партии социалистов приняло участие в переговорах с блоком “АКУМ”. Однако достичь консенсуса так и не удалось, в первую очередь, из-за чрезмерных амбиций депутатов блока, каждый из которых “мнит себя начальником”, считает президент.

– Что изменилось? Надо было с ними два с половиной часа сидеть, обсуждать? Мне коллеги детально рассказали о беседе, я хорошо знаю, кто там более открыт, кто более закрыт, кто там “печется” о своей должности. Мы расскажем потом, когда ничего не получится, чтобы люди знали своих “героев”. Они настаивают на спикере, на премьере, на всех должностях, на голосовании за всех их законы. Сегодня даже говорилось что-то про “спикера на час”. Это что, детский сад или чем мы тут занимаемся? Социалисты пошли на эти переговоры, хотя было много сомнений, но дверь еще открыта. Осталось пару дней, подумайте. Но социалисты не будут менять свою позицию. Чтобы партия, которая заняла первое место, отдала все “правым” и ждала, чтобы те подумали, что делать дальше, – такого не будет, – сказал Додон.

Глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что кардинально изменить все в стране можно всего за один день, было бы желание. Однако “АКУМ” мешают чрезмерные амбиции, которые присущи каждому из депутатов блока, считает президент.

– Амбиции большие, все хотят быть начальниками. 26 депутатов – 26 председателей партий, они так себя считают. Нет внутрипартийной дисциплины, и в этом проблема. Может быть, за следующие 2 дня что-то изменится. Но я думаю, что изначально у “акумовцев” не было расчета идти во власть. Они не готовы, они слабые, и они сами это понимают. Им желательно побыть в оппозиции пару лет и кричать все время, что “эти плохие”. Они не рассчитывали, что мы не пойдем с демократами, они были уверены, что они останутся в оппозиции, – добавил Додон.

Глава государства также отметил, что вариант создания коалиции ПСРМ и “АКУМ” пока еще остается, однако на тех условиях, которые предлагает блок, “никто никуда не пойдет”.

Досрочные выборы

Досрочные выборы остаются одним из наиболее вероятных вариантов, считает президент, несмотря на то, что есть риски, а также несмотря на то, что они дорого обойдутся государственному бюджету.

Переговоры с демократами

Прокомментировал глава государства и так называемое приглашение демократов к социалистам о проведении переговоров.

– Во-первых, социалисты не готовы это обсуждать, потому что нет решения Республиканского совета. Решение в апреле было четкое: либо с “правыми”, либо досрочные парламентские выборы. Готовы ли обсуждать? Об этом должен сказать только Республиканский совет, но время поджимает. Я не уверен, что этот вопрос будет поставлен и вообще, что реально его обсудить в течение тех сроков, которые у нас есть, – сказал он.

“Примем осознанное решение”

Игорь Додон также рассказал, что, скорее всего, в четверг вечером, или, крайний срок, в пятницу, Партия социалистов проведет Республиканский совет, на котором примет окончательное решение.

– И правые, и демократы хотят убедить социалистов, чтобы они пошли с ними. Это означает, что все понимают, что от позиции социалистов будет зависеть, каким будет правительство и вообще власть в стране после этих выборов или, может, досрочных. Таким образом, 7 июня – самое позднее, когда состоится заседание РС. Я надеюсь, что до этого момента успею вернуться с экономического форума в Санкт-Петербурге, и мы примем осознанное, командное решение, – подытожил он.