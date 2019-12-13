Примары-социалисты обсудили с главой китайского города Чжанцзяцзе вопросы урбанистического развития

Примары-социалисты обсудили с главой китайского города Чжанцзяцзе вопросы урбанистического развития

Примары городов Новые Анены, Бричаны и Окница от Партии социалистов Александр Мацарин, Виталий Городинский и Виктор Атаманюк обсудили с мэром города Чжанцзяцзе Лю Гэань вопросы урбанистического развития. Встреча примаров состоялась в рамках визита в Китайскую Народную Республику по приглашению Городского альянса Шелкового пути, который был создан для сотрудничества и развития городов.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы налаживания двусторонних дружеских отношений, а также обмена опытом в области городского развития, сообщает пресс-служба Партии социалистов Республики Молдова.

– Город Чжанцзяцзе развивается быстрыми темпами, будучи одним из лидеров в области туризма. Потрясены красотой и развитой культурой города и региона. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и дружбу между нашими городами, – отметил Александр Мацарин.

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