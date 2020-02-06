Примары пригородов представили генпримару проекты для развития своих населенных пунктов

Примары пригородов представили генпримару проекты для развития своих населенных пунктов

Приоритетные проекты для развития пригородов, на которые будут выделены деньги из муниципального бюджета, представили примары населенных пунктов столичному градоначальнику Иону Чебан.

По словам генпримара, в этом году пригородам предложен удвоенный бюджет, но на определенных условиях. Деньги будут переведены в населенные пункты только после того, как примары представят каждый свой проект для пригорода в отдельности. Муниципалитет профинансирует 70% от стоимости проекта, остальные 30% покроет местная администрация.

Ион Чебан уточнил, что приоритетными проектами на этот год являются: социальная инфраструктура, школы и детские сады, водопровод и газификация, дороги и транспорт.

– Вчера на заседании с примарами нам удалось распределить деньги для каждого населенного пункта, которые будут перенаправлены на реализацию приоритетных проектов. Я попросил всех примаров в сотрудничестве с муниципальными службами выбрать наиболее важные из них, – отметил Чебан.

В свою очередь, примары пригородов подтвердили необходимость продолжения реализации текущих проектов и заявили, что сделают все возможное для выполнения предложенных задач.

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