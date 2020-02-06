Примары пригородов представили генпримару проекты для развития своих населенных пунктов

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Приоритетные проекты для развития пригородов, на которые будут выделены деньги из муниципального бюджета, представили примары населенных пунктов столичному градоначальнику Иону Чебан.

По словам генпримара, в этом году пригородам предложен удвоенный бюджет, но на определенных условиях. Деньги будут переведены в населенные пункты только после того, как примары представят каждый свой проект для пригорода в отдельности. Муниципалитет профинансирует 70% от стоимости проекта, остальные 30% покроет местная администрация.

Ион Чебан уточнил, что приоритетными проектами на этот год являются: социальная инфраструктура, школы и детские сады, водопровод и газификация, дороги и транспорт.

– Вчера на заседании с примарами нам удалось распределить деньги для каждого населенного пункта, которые будут перенаправлены на реализацию приоритетных проектов. Я попросил всех примаров в сотрудничестве с муниципальными службами выбрать наиболее важные из них, – отметил Чебан.

В свою очередь, примары пригородов подтвердили необходимость продолжения реализации текущих проектов и заявили, что сделают все возможное для выполнения предложенных задач.