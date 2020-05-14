Примары пригородов Кишинева просят мунсоветников решить проблему общественного транспорта (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поддержал подписанное сегодня практически всеми примарами пригородов обращение к муниципальным советникам с просьбой принять 19 мая на заседании МСК оптимальное решение для проблемы общественного транспорта и закупки новых единиц.

Как подчеркнул на своей странице в соцсети Чебан, примары пригородов заявили, что они подготовят всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы населенные пункты были обеспечены общественным транспортом, ведь граждане ждут этого долгие годы.

– Мы знаем, что сложилась непростая ситуация в условиях, когда маршрутки прекратили свою деятельность. Людям приходится преодолевать пешком километры, чтобы добраться до общественного транспорта, или долго ждать на остановках, чтобы попасть на работу или домой. Решение этой проблемы жизненно важно для муниципия Кишинев! – отметил градоначальник.

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