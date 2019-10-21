Примаром Окницы стал социалист Виктор Артаманюк

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Он набрал 53,5% голосов избирателей.

Социалисты победили также на выборах примаров в населенных пунктах: Липник, Саука, Унгурь, Фрунзэ, Бырнова, Каларашовка, Корестэуць. В некоторых селах и коммунах кандидаты ПСРМ вышли во второй тур.

Социалисты победили и на выборах в местные советы Окницы, Гринэуць-Молдова, Хэдэрэуць, Липник, Михэлэшень, коммуны Окницы, Саука, Атак, Унгурь, Вэлчинец, Бырлэдень, Бырнова, Каларашовка, Корестэуць. По числу районных советников у ПСРМ также уверенное первое место: 51,97% после обработки 31 из 35 протоколов.