Примария запустит онлайн-платформу с лекциями для школьников и студентов (ФОТО)

0

В столичной примарии готовят к запуску проект онлайн-библиотеки, где будут храниться лекции в цифровом формате. Программа начнёт работать со следующей недели.

– В настоящий период лекции записывают в студиях, предоставленных ASEM, UTM, Tekwill. Преподают учителя по всем дисциплинам, – сообщил на своей странице в Facebook Ион Чебан.

Для каждого урока будут предоставляться дополнительные учебные ссылки, а также ссылки для интерактивных заданий. Онлайн-библиотека будет доступна для всех учащихся страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.