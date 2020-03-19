Примария запустит онлайн-платформу с лекциями для школьников и студентов (ФОТО)

Примария запустит онлайн-платформу с лекциями для школьников и студентов (ФОТО)

В столичной примарии готовят к запуску проект онлайн-библиотеки, где будут храниться лекции в цифровом формате. Программа начнёт работать со следующей недели.

– В настоящий период лекции записывают в студиях, предоставленных ASEM, UTM, Tekwill. Преподают учителя по всем дисциплинам, – сообщил на своей странице в Facebook Ион Чебан.

Для каждого урока будут предоставляться дополнительные учебные ссылки, а также ссылки для интерактивных заданий. Онлайн-библиотека будет доступна для всех учащихся страны.

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