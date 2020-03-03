Примария запретила парковку автомобилей на некоторых улицах в центре города

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С 1 марта введён запрет на парковку автомобилей на улицах в центральной части города, где курсирует общественный транспорт.

Заместитель примара Виктор Киронда подписал распоряжение, устанавливающее ограниченный режим парковки автомобилей на тротуаре и на дороге на следующих улицах: бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина (справа), А. Матеевича, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, К. Тэнасе, бул. Г. Виеру и ул. Киевская. Как пишет moldpres.md, данная мера призвана обеспечить движение общественного транспорта в соответствии с расписанием, а также повысить комфортность проезда в троллейбусах и автобусах.

К концу 2020 года Главное управление общественного транспорта и путей сообщения пересмотрит и изменит проекты организации дорожного движения на каждой улице с учётом применения режима ограниченной парковки. Также муниципальные службы реорганизуют движение на второстепенных улицах и оборудуют парковки в центре Кишинёва.