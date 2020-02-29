Примария выделила более 340 тысяч леев на ремонт крыш детсада и школы в пригородах

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Так, из резервного фонда примарии муниципия предоставят 299 400 леев на ремонт крыши гимназии №74 “Виорел Гэина” в коммуне Тогатино: она пострадала от сильного ветра 24 февраля текущего года.

Помимо этого, я распорядился выделить 46 632 леев на ремонт части крыши мансарды детского сада “Виорел и Виорика” коммуны Будешть, которая также была повреждена из-за ветра в тот же день, – рассказал столичный градоначальник.

Решение было принято на основании запросов от местной администрации двух коммун. Чебан распорядился провести ремонт максимально быстро, учитывая разгар учебного года.