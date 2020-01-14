Примария Кишинёва утвердила график приёма граждан

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В примарии муниципия Кишинёв был утверждён график приёма граждан по личным вопросам.

Таким образом, генеральный примар Кишинёва Ион Чебан будет проводить приёмы граждан во второй понедельник каждого месяца, с 14.00 до 17.00.

Вице-примар муниципия Кишинёв Виктор Киронда, ответственный за урбанистику, качество городских сооружений, а также за общественный транспорт и пути сообщения, будет принимать граждан по запросам во второй и четвёртый вторник каждого месяца, с 14.00 до 17.00.

Вице-примар столицы Илие Чебан, ответственный за разработку и реализацию антикоррупционной политики, жилищно-коммунальные проблемы, организацию текущего и капитального ремонта жилых помещений и внутренних инженерных сетей, функционирование теплоэнергетического комплекса, технических систем и инженерных сетей, зелёные насаждения, а также за очистку и благоустройство территории муниципия, будет проводить приём граждан в первый и третий вторник каждого месяца, с 14.00 до 17.00.

Так же с 14.00 до 17.00 во второй и четвёртый четверг каждого месяца будет проводить приём граждан вице-примар муниципия Кишинёв Анжела Кутасевич, которая отвечает за сферы образования, культуры, молодежи и спорт, а также за социальную помощь, здоровье, защиту прав детей и межнациональные отношения.

Вице-примар столицы Инга Ионесий, ответственная за развитие внешних связей, установление стратегических партнерских отношений с органами местного публичного управления в других странах-партнерах и городах, обеспечение реализации подписанных двусторонних соглашений, экономическое и финансовое развитие столицы, управление муниципальным наследием, деятельность сельскохозяйственных рынков, промышленных товаров и специализированных рынков, будет проводить приём граждан в первый и третий четверг каждого месяца, с 14.00 до 17.00.

Запись на приём к генеральному примару муниципия Кишинёв и вице-примарам производится на основании заявлений, поданных в Отдел корреспонденций, жалоб и приёма граждан примарии муниципия Кишинёв (бульвар Штефан чел Маре, 83), через почту или на адрес электронной почты: www.info.pf@pmc.md (для физических лиц по телефону: 022 201 515) и www.info.pj@pmc.md (для юридических лиц по телефону: 022 201 505).

Кроме этого, запись на приём к генеральному примару муниципия Кишинёв Иону Чебану также осуществляется в режиме онлайн на официальном сайте примарии Кишинёва: https://chisinau.md.