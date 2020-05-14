Примария получила в дар от экономического агента 8 моек высокого давления для уборки тротуаров

Примария получила в дар от экономического агента 8 моек высокого давления для уборки тротуаров

Компания Karcher Moldova подарила Главному управлению ЖКХ 8 моек высокого давления. Стоимость одной такой единицы составляет 32 тысячи леев. 

Техника будет использоваться сотрудниками муниципального предприятия для уборки тротуаров и труднодоступных мест.

На своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева поблагодарил всех экономических агентов, которые содействуют уборке, обустройству и развитию столицы. Он также отметил, что в этом году муниципалитет планирует закупить за счет бюджета еще как минимум 5 единиц техники для механизированной уборки тротуаров.

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