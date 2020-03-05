“До 1 июня привести в порядок все люки”: распоряжение примарии Кишинёва (ФОТО)

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Примария Кишинёва обязала всех владельцев инженерно-технических сетей в столице до 1 июня текущего года отремонтировать и привести в порядок люки, за которые они несут ответственность. Соответствующее распоряжение было подписано вице-примаром Виктором Кирондой.

Данное распоряжение касается хозяйствующих субъектов, владеющих подземными сетями: МП “Exdrupo”, АО “Apă – Canal Chișinău”, АО “Termoelectrica”, АО “Moldtelecom”, МП “Premier Energy”, ООО “Chișinău-Gaz”. Распоряжение было издано в связи с тем, что люки инженерно-технических сетей, расположенные на дорогах общего пользования во всех секторах города, находятся в плачевном состоянии, сообщает пресс-служба примарии Кишинева.

В период проведения работ указанные хозяйствующие субъекты установят необходимые дорожные знаки в соответствии со схемой, согласованной с Управлением полиции муниципия Кишинёв. Владельцы электрических сетей, телефонных, телекоммуникационных, водопроводных, канализационных и т.д. будут ежемесячно представлять отчёт Генеральному управлению общественного транспорта, в котором будут указывать проинспектированные улицы и количество заменённых крышек люков.