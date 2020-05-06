Примария нашла несколько способов решения проблемы постоянных затоплений Албишоары (ФОТО)

0

Проблема затопления на улице Албишоара, в зоне моста на бульваре Г.Виеру, возникает каждый раз после проливных дождей. В связи с этим генеральный примар Кишинёва Ион Чебан инициировал создание рабочей группы, которая проведёт анализ всех возможных способов, которым смогут исправить ситуацию. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети.

Вчера специалисты отправились на место, чтобы определить, какие срочные меры можно предпринять для решения данной проблемы. Так, было установлено, что необходимо перенаправить воду, которая скапливается во время проливного дождя, на улицу А.Пушкина и А.Ботезату. Это поможет защитить канализационные сети на улице Албишоара от перегрузки.

В связи с этим муниципальные профильные службы проведут видеоинспекцию канализационных труб, которая поможет определить точную причину повторных засорений, сбоя в работе и локализацию инфильтрации. После этого можно будет провести реконструкцию и расширение комплекса по сбору дождевой воды в этом секторе. Ещё одно решение, которое рассмотрят специалисты для перенаправления дождевой воды заключается в обустройстве открытого канала для сбора воды на склоне реки Бык, на пересечении улиц А.Пушкина и Албишоара.

– Одновременно будет обновлен проект по очистке русла реки Бык на участке длиной 900 погонных метров. В связи с этим, на основании выводов специалистов, сегодня был составлен протокол. Окончательное решение этой проблемы требует времени и денег, но мы, безусловно, сможем исправить ситуацию, – написал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.