Примария намерена развивать платформу для онлайн-торговли

Примария намерена развивать платформу для онлайн-торговли

Муниципалитет начнёт развивать онлайн-торговлю. Об этом на сегодняшнем заседании служб примарии заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

На этой неделе градоначальник проведёт переговоры с руководством Главного управления торговли, общественного питания и услуг Кишинёва, а также с другими экспертами в государственном и частном секторах, чтобы помочь экономическим агентам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Ион Чебан также подчеркнул, что созданная платформа онлайн-торговли продолжит работу и после отмены чрезвычайного положения, пишет moldpres.md.

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