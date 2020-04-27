Примария намерена развивать платформу для онлайн-торговли

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Муниципалитет начнёт развивать онлайн-торговлю. Об этом на сегодняшнем заседании служб примарии заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

На этой неделе градоначальник проведёт переговоры с руководством Главного управления торговли, общественного питания и услуг Кишинёва, а также с другими экспертами в государственном и частном секторах, чтобы помочь экономическим агентам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Ион Чебан также подчеркнул, что созданная платформа онлайн-торговли продолжит работу и после отмены чрезвычайного положения, пишет moldpres.md.

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