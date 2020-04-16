Примария Кишинёва запустила благотворительную пасхальную акцию в поддержку нуждающихся

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Примария муниципия Кишинёв вместе с рядом супермаркетов запустили благотворительную акцию, приуроченную к пасхальным праздникам. Помощь окажут социально уязвимым и многодетным семьям, а также пожилым людям. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар муниципия Ион Чебан.

– В Страстную неделю, в канун святого праздника, вместе с неравнодушными людьми мы совершаем добрые дела. Даже если в этом году Пасха будет праздноваться иначе, мы делаем всё возможное, чтобы быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке, – написал градоначальник.

Все, кто хочет принять участие в благотворительной акции, могут также пожертвовать нескоропортящиеся продукты питания. Так, во многих столичных магазинах для этого уже были установлены специальные боксы. Социальные работники и волонтёры доставят пакеты с продуктами питания всем семьям, которые нуждаются в помощи.

– Давайте будем добрее в Святую неделю! Вместе мы можем принести свет в души тех, кто грустит, – отметил Чебан.

Генпримар также призвал граждан не отправляться в это воскресенье в церковь для освящения куличей, а встретить праздник дома с семьей.

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