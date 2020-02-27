Примария Кишинёва закупит у Беларуси 100 новых автобусов (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан предложил сегодня на заседании муниципального совета поддержать проект закупки 100 автобусов экологического стандарта Евро-5/6, которые будут собраны в МП «Городской автобусный парк».

По его словам, стоимость одной транспортной единицы составляет около 120000 евро. Согласно подсчетам, цена на автобусы, собранные в Кишиневе, будет ниже минимум на 7-10% по сравнению с ценой, предложенной для продажи предприятиями-производителями, а также с учетом освобождения от НДС. Товар будет приобретен у завода-производителя в Республике Беларусь, который готов совместно финансировать две трети базовой ставки НБМ, но не более 4,3%.

– 3 октября 2016 года было подписано соглашение между Министерством экономики Республики Молдова и Министерством промышленности Республики Беларусь о реализации совместного проекта по реконструкции автобусного парка в Республике Молдова. Для осуществления рассматриваемого процесса необходимо утверждение проекта муниципальным советом Кишинева, – рассказал Чебан.

По его словам, на сегодняшний день средний возраст 143 транспортных единиц, находящихся на балансе мунпредприятия «Городской автобусный парк», вместе с новыми, составляет более 14 лет. Это существенно снижает качество обслуживания пассажиров. Чебан отметил, что запуск проекта сборки автобусов и обновления автопарка имеет такие преимущества, как высокое качество конечного продукта, создание рабочих мест, улучшение состояния окружающей среды за счет эксплуатации автобусов с низким уровнем загрязнения воздуха, увеличение пассажиропотока и выручки, повышение безопасности, качества и комфорта обслуживания пассажиров.

– Вся документация передана муниципальным советникам для ознакомления. Необходимо действовать как можно быстрее, чтобы не позволять администраторам маршруток нас шантажировать. Всё осуществляется открыто. Если всё пройдет хорошо, то уже в июне этого года мы можем получить новые автобусы для сборки здесь, в Кишиневе, – заявил генпримар столицы.