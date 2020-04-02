Примария Кишинёва выделит 4 млн леев на развитие дистанционного обучения

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Столичная примария выделит 4 млн леев на разработку платформы дистанционного обучения. Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил сегодня Ион Чебан.

Он отметил, что провёл по этому поводу дискуссию с министром образования, культуры и исследований Игорем Шаровым.

– Сейчас готовится около 4 800 онлайн-уроков, около 32 съёмочных групп готовятся к регистрации, готовы и фокус-группы. Мы говорили с министром об объединении всех образовательных онлайн-платформ в одну, – уточнил Чебан.

По словам градоначальника, пишет moldpres.md, решение о том, будут ли сдаваться экзамены на степень бакалавра и в какой форме, примет руководство Министерства образования.

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