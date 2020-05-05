Примария Кишинёва рассказала о деятельности онлайн-платформ для записи детей в детские сады или школы

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что онлайн-платформа “e-gradinita.md”, с помощью которой родители записывают своих детей в детские сады, функционирует в непрерывном режиме. Кроме того, в настоящее время местная государственная администрация разрабатывает платформу для зачисления детей в школы или детсады с помощью Интернета.

Стоит отметить, что подача документов на зачисление дошкольников в детские сады была возможна в том числе в период пандемии, так как платформа “egradinita.md” даёт возможность управлять этим процессом дистанционно. Об этом в рамках заседания служб примарии сообщила вице-примар столицы Анжела Кутасевич.

Она также уточнила, что деятельность платформы “escoala.chisinau.md” будет возобновлена после того, как будет подписан приказ Министерства образования, культуры и исследований, в котором будет указан точный период зачисления детей в первый класс.

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